Mansartis relève son exposition aux actions

(AOF) - Le marché poursuit son rebond entamé depuis la mi-mars grâce à la reprise plus rapide qu'attendue de l'activité économique, au soutien continu des banques centrales et aux mesures de relance budgétaires, observe Mansartis.

Selon la société de gestion, le pire est certainement passé et elle fait l'hypothèse qu'un nouveau confinement généralisé est peu probable. En effet, les mesures mises en place pour identifier et contrôler la propagation de l'épidémie ont prouvé leur efficacité dans la plupart des pays, notamment en Europe et en Chine.

La découverte de nouveaux foyers dans certains États reste cependant un risque à suivre dans les prochains jours.

Sur le plan économique, la phase de rattrapage de l'activité est en cours, confirmée par le rebond des indicateurs, meilleurs qu'attendus. Du coté des entreprises, la dégradation des perspectives de croissance bénéficiaire sur l'année s'est stabilisée et le marché intègre déjà des baisses significatives de résultats sur le second trimestre.

L'amélioration de la situation générale rend Mansartis confiant sur le potentiel de rebond des actions à moyen et long terme et il relève son exposition aux actions.

Mansartis maintient par ailleurs un positionnement prudent sur les obligations. Le gérant maintient une approche sélective sur le crédit européen de bonne qualité avec une sensibilité courte à 2 ans qui offre un couple rendement/risque intéressant.

Les obligations de bonne qualité de crédit dites "Investment Grade" sont utilisées par les banques centrales comme un instrument de politique monétaire ce qui constitue un soutien fort pour le marché du crédit.

Le marché du " High Yield " (Haut rendement) lui semble moins attractif car il va devoir absorber un afflux de titres déclassés (fallen angels) qui limitera son potentiel de performance.