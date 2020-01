Mansartis : 3 nouveaux fonds actions obtiennent le label ISR

(AOF) - Mansartis, société de gestion indépendante gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs, a obtenu le label ISR pour les fonds Mansartis Europe, Mansartis Japon et Mansartis Asie. Après la labellisation en 2018 d'un fonds actions à thématiques environnementales, Mansartis compte désormais 4 fonds labellisés dans sa gamme. Mansartis explique que son approche ISR repose sur 4 grands axes : une politique d'exclusion historique, un objectif de surperformance ESG des portefeuilles, la mesure et le suivi d'impact des investissements et une politique d'engagement forte.