ManpowerGroup: repli de 4% du BPA au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - ManpowerGroup publie un bénéfice net de 1,24 dollar par action pour le trimestre clos le 30 juin 2024, contre un BPA de 1,29 dollar un an auparavant, pour des revenus de 4,5 milliards, en baisse de 7% en données publiées et de 3% à taux de change constant.



En excluant les pertes de liquidation finales liées à l'activité de Proservia en Allemagne, le BPA s'est établi à 1,30 dollar pour le trimestre écoulé, soit une baisse de 12% en devises constantes par rapport à la base hors exceptionnel un an auparavant.



Le groupe de services en ressources humaines précise qu'un environnement difficile s'est poursuivi en Amérique du Nord et en Europe au cours du trimestre, mais qu'une demande solide a été observée en Amérique latine et dans la région Asie-Pacifique.





Valeurs associées MANPOWERGROUP 75,50 USD NYSE +1,66%