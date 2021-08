Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ManpowerGroup : nouveau programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 09/08/2021 à 08:17









(CercleFinance.com) - ManpowerGroup a annoncé vendredi soir que son conseil d'administration a autorisé un nouveau programme de rachat d'actions en vertu duquel il pourra racheter jusqu'à quatre millions d'actions ordinaires. Le groupe américain de services en ressources humaines précise que ce nouveau programme s'ajoute à celui autorisé en août 2019, pour lequel environ 1,9 million d'actions restaient disponibles pour rachat au 30 juin dernier.

Valeurs associées MANPOWERGROUP NYSE +1.34%