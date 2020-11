Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ManpowerGroup : hausse de 7,3% du dividende semi-annuel Cercle Finance • 09/11/2020 à 07:43









(CercleFinance.com) - ManpowerGroup a annoncé vendredi soir que son conseil d'administration a augmenté de 7,3% son dividende semi-annuel, pour le porter à 1,17 dollar par action. Il sera mis en paiement le 15 décembre au profit des actionnaires enregistrés au 1er décembre. Par ailleurs, le groupe de ressources humaines fait part, ce lundi, de la nomination, comme nouveaux membres de son conseil d'administration à partir du 14 décembre prochain, de Jean-Philippe Courtois et de William Gipson.

