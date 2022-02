Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ManpowerGroup: hausse de 52% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 01/02/2022 à 14:57









(CercleFinance.com) - ManpowerGroup publie un BPA de 2,02 dollars pour le trimestre clos fin décembre 2021 (2,20 dollars en données ajustées), comparativement à 1,33 dollar sur la période correspondante de l'exercice précédent, pour des revenus en hausse de 6% à 5,4 milliards de dollars.



'Nos résultats du quatrième trimestre reflètent une bonne croissance des offres à marge plus élevée et une meilleure composition des activités, ce qui se traduit par un meilleur effet de levier opérationnel', explique son PDG Jonas Prising.



Sur l'ensemble de 2021, le groupe de services en ressources humaines a engrangé un BPA de 6,91 dollars, contre 41 cents en 2020, avec des revenus en croissance de 15% à 20,7 milliards de dollars (+12% à taux de change constant).





