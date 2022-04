Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ManpowerGroup: hausse de 51% du BPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 19/04/2022 à 14:55









(CercleFinance.com) - ManpowerGroup publie un bénéfice net de 1,68 dollar par action pour le trimestre clos le 31 mars 2022, comparativement à 1,11 dollar par action diluée au cours de la période correspondante de l'exercice précédent.



En excluant les coûts liés à l'acquisition d'Experis et la perte nette liée à la vente des activités en Russie en janvier, le BPA s'est établi à 1,88 dollar au cours du trimestre écoulé. Les revenus ont augmenté de 4% à 5,1 milliards de dollars.



Le groupe de services en ressources humaines prévoit que le BPA au deuxième trimestre se situera entre 2,31 et 2,39 dollars, en incluant un effet de change défavorable estimé à 19 cents et en excluant des coûts d'intégration.





