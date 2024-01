Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ManpowerGroup: en pertes sur des charges au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/01/2024 à 15:30









(CercleFinance.com) - ManpowerGroup publie une perte nette de 1,73 dollar par action pour le dernier trimestre 2023, contre un BPA de 0,95 dollar pour la période correspondante de 2022, avec des revenus en baisse de 4% à 4,6 milliards (-5% à taux de changes constants).



Le groupe de services en ressources humaines précise que le trimestre a été marqué par des coûts de restructuration et autres charges exceptionnelles, sans lesquels il a engrangé un BPA de 1,45 dollar, en baisse de 30% en devises constantes.



Il prévoit pour le trimestre en cours un BPA entre 0,88 et 0,98 dollar, en incluant un effet de change défavorable estimé à deux cents et en excluant les pertes d'exploitation liées à la liquidation de ses activités Proservia, estimées à 14 cents.





