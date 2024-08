Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ManpowerGroup: double-distinction pour Talent Solutions information fournie par Cercle Finance • 26/08/2024 à 15:52









(CercleFinance.com) - ManpowerGroup annonce que sa filiale Talent Solutions été nommée leader de l'externalisation des processus de recrutement (RPO) pour l'Amérique du Nord, la région EMEA et l'Asie-Pacifique, dans l'évaluation de la matrice PEAK du groupe Everest 2024.



Le groupe de services en ressources humaines ajoute qu'elle a également obtenu le statut Star Performer dans la région EMEA, regroupant l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, reconnaissant ainsi son importante progression sur le marché.



'Notre expertise mondiale démontrée par ce prix Everest met en évidence notre capacité à fournir des solutions de main-d'oeuvre sur mesure sur divers marchés du travail', commente Becky Frankiewicz, responsable mondiale de la marque Talent Solutions.





