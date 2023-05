Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ManpowerGroup: dividende relevé de 8% information fournie par Cercle Finance • 08/05/2023 à 09:03









(CercleFinance.com) - ManpowerGroup annonce que son conseil d'administration a décidé d'un dividende semestriel de 1,47 dollar par action, soit une augmentation de 8,1% par rapport au dernier dividende semestriel de 1,36 dollar par action.



Ce dividende sera mis en paiement à partir du 15 juin prochain, au profit des actionnaires qui seront enregistrés au 1er juin. Pour rappel, le groupe de services en ressources humaines a fait part d'un BPA ajusté de 1,61 dollar au titre des trois premiers mois de l'année.





Valeurs associées MANPOWERGROUP NYSE +1.15%