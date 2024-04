Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ManpowerGroup: BPA trimestriel presque divisé par deux information fournie par Cercle Finance • 18/04/2024 à 14:00









(CercleFinance.com) - ManpowerGroup publie un BPA de 0,81 dollar pour le trimestre clos fin mars 2024, contre 1,51 dollar sur la période correspondante de 2023, pour des revenus en baisse de 7% à 4,4 milliards de dollars (-5% à taux de changes constants).



Le groupe de services en ressources humaines explique avoir observé la poursuite d'un environnement difficile en Amérique du Nord et en Europe au cours du trimestre, mais une demande solide en Amérique Latine et en Asie-Pacifique.



Il prévoit pour le deuxième trimestre un BPA entre 1,24 et 1,34 dollar, incluant un effet de change défavorable estimé à sept cents et excluant les pertes d'exploitation de Proservia Germany (en cours de liquidation), estimées à huit cents.





Valeurs associées MANPOWERGROUP NYSE 0.00%