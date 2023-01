Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ManpowerGroup: BPA trimestriel plus que divisé par deux information fournie par Cercle Finance • 31/01/2023 à 15:02









(CercleFinance.com) - ManpowerGroup annonce un bénéfice net de 0,95 dollar par action pour le dernier trimestre 2022, un BPA plus que divisé par deux par rapport aux 2,02 dollars engrangés sur la période correspondante de l'exercice précédent.



La marge bénéficiaire brute s'est améliorée d'un point à 18,2%, 'reflétant la progression du mix d'activités et les solides tendances en matière de recrutement permanent', pour des revenus globaux qui se sont contractés de 11% à 4,8 milliards de dollars.



Cumulant ainsi un BPA ajusté de 8,52 dollars sur l'ensemble de l'année écoulée, le groupe de services en ressources humaines anticipe un BPA compris entre 1,61 et 1,71 dollar pour les trois premiers mois de 2023.





