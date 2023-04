Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ManpowerGroup: BPA en repli de 10% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 20/04/2023 à 14:17









(CercleFinance.com) - ManpowerGroup dévoile un BPA de 1,51 dollar pour le trimestre clos fin mars, en baisse de 10% en comparaison annuelle, pour des revenus de 4,8 milliards de dollars, en contraction de 8% par rapport à la même période de l'exercice précédent.



En excluant des coûts de restructuration, le BPA du groupe de services en ressources humaines s'est établi à 1,61 dollar au titre des trois premiers mois de l'année, ce qui a représenté une baisse de 7% en devises constantes.



'Malgré un ralentissement de la demande pour nos marques, les marchés du travail sont restés solides au premier trimestre', estime son PDG Jonas Prising, qui prévoit un BPA entre 1,58 et 1,68 dollar au deuxième trimestre.





