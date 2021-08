ManpowerGroup : acquisition d'ettain group

(CercleFinance.com) - ManpowerGroup annonce un accord pour l'acquisition, moyennant 925 millions de dollars en numéraire, d'ettain group, présenté comme 'l'un des plus grands fournisseurs non cotés de ressources et de services informatiques en Amérique du Nord'.

Comptant 28 bureaux situés dans 24 régions clés de l'Amérique du Nord, ettain group a réalisé, sur la période de douze mois terminée le 30 juin dernier, des revenus et un EBITDA pro forma d'environ 724 et 75 millions de dollars respectivement.

ManpowerGroup attend de cette opération un effet relutif sur ses BPA 2021 et 2022 hors coûts exceptionnels et d'intégration. Soumise aux approbations réglementaires et aux conditions usuelles, elle devrait être conclue dès fin septembre.