Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Manitou : rationalisation de la présence aux Etats-Unis Cercle Finance • 16/12/2020 à 13:40









(CercleFinance.com) - Manitou Group annonce une rationalisation de sa présence aux Etats-Unis, avec la fermeture de ses activités à Waco (Texas) prévue fin mars 2021 et une consolidation de la plus grande partie de sa production nord-américaine dans le Dakota du Sud. La production des chargeuses articulées sera consolidée à Yankton, l'une de ses deux usines du Dakota du Sud, où 50 postes seront créés, et celle des chariots élévateurs à Beaupréau, en France. La plateforme d'importation nord-américaine sera concentrée à Baltimore. 'Nous allons désormais déployer nos efforts sur l'accompagnement de nos 148 collaborateurs de Waco dans leurs recherches d'emplois', a déclaré Alexandre Caharel, vice-président de l'Unité de production chargeurs compacts et articulés.

Valeurs associées MANITOU BF Euronext Paris -2.84%