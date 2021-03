Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Manitou : quelques prises de bénéfices après les résultats Cercle Finance • 05/03/2021 à 10:09









(CercleFinance.com) - Le titre chute de près de 4,5% ce matin après l'annonce de ses résultats annuels. Le titre gagne encore plus de 12% depuis le début de l'année et 26% sur trois mois. Ils sont globalement en ligne avec les attentes d'Oddo pour l'EBITDA et le résultat opérationnel IFRS15. ' Le CA consolidé ressort à 886 ME (913,4 M$ estimé, 932 M$ pour le consensus) en repli de 34,6%. L'EBITDA ressort à 361 M$ (379,4 M$ estimé et 384 M$ pour le consensus) en baisse de 50% ' souligne l'analyste. Oddo estime que les dirigeants sont prudents sur l'amélioration de la marge opérationnelle. ' L'objectif annuel de MOP ne dépasse pas 5.8% (+40 pb), un niveau mitigé par rapport aux attentes (Oddo BHF 6.2) '. ' Cette publication donne lieu à un relèvement de l'objectif de croissance du CA pour 2021, dorénavant fixé à >15% (vs >10% communiqué fin janvier), soit un niveau satisfaisant par rapport aux attentes (Oddo BHF +15) ' souligne l'analyste. Oddo reste Neutre sur la valeur, pour des raisons surtout de valorisation (objectif de cours de 30 E).

Valeurs associées MANITOU BF Euronext Paris -2.50%