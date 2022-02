Manitou: plan d'investissements de 70 ME information fournie par Cercle Finance • 22/02/2022 à 18:26

(CercleFinance.com) - Manitou annonce un plan d'investissements de 70 millions d'euros (80M$) pour ses deux sites de production nord-américains de Yankton et Madison, basés au Dakota du Sud.



Il portera sur l'extension des deux sites, le renforcement de l'innovation, et le développement de nouvelles gammes.



Ce plan de 70 millions d'euros concerne dans un premier temps l'agrandissement des sites de Yankton (chargeuses articulées et chariots télescopiques) et Madison (chargeuses compactes, skid-steers et track loaders), puis dans un second temps la modernisation des équipements industriels des lignes de production.



En parallèle des investissements industriels qui représenteront 50 millions d'euros, près de 20 millions d'euros seront dédiés à la recherche et au développement.