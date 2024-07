Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Manitou: nouvelle hausse, valeur préférée chez Portzamparc information fournie par Cercle Finance • 04/07/2024 à 15:27









(CercleFinance.com) - Le fabricant de chariots élévateurs Manitou aligne une quatrième séance consécutive de hausse jeudi à la Bourse de Paris alors que les analystes de Portzamparc ont intégré cette semaine le titre à leur liste de petites et moyennes valeurs préférées ('High Five').



Dans une note diffusée hier, Portzamparc - qui affiche une recommandation 'renforcer' et un objectif de cours de 29 euros - dit juger les perspectives du groupe encore prudentes.



Le bureau d'études souligne que toute la production en Amérique du Nord (qui représente 21% du chiffre d'affaires) tend à s'écouler et relève que l'activité en Europe du Sud (34% du C.A., dont la France) résiste finalement mieux que prévu.



Il souligne par ailleurs que le titre se traite actuellement sur la base d'un ratio Valeur d'entreprise/Ebitda de 5,5x, contre une moyenne de 9,4x à cinq ans.



En ce qui concerne le PER, celui-ci évolue à 9,2x, contre une moyenne historique de 12,2x, fait-il valoir.



Son objectif de cours fait apparaître un potentiel haussier de 22%.



Autour de 15h00, Manitou avance de 0,6%, ce qui porte à plus de 17% le total de ses gains depuis le début de la semaine.





Valeurs associées MANITOU BF 24,40 EUR Euronext Paris +0,83%