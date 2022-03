Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Manitou: inauguration d'un nouvelle usine à Candé information fournie par Cercle Finance • 30/03/2022 à 07:08









(CercleFinance.com) - Manitou Group annonce inaugurer une nouvelle usine dédiée à la production de nacelles élévatrices dans la zone du Petit Tesseau à Candé (Maine-et-Loire), la deuxième usine de nacelles du groupe, et sa sixième basée dans le grand Ouest.



L'usine historique située sur la zone des Fosses Rouges, également à Candé, continuera de produire les nacelles industrielles tandis que ce nouveau site sera entièrement consacré à la production de nacelles tout-terrain.



Représentant un investissement de 26 millions d'euros, cette usine où travaillent 80 collaborateurs va permettre à Manitou de répondre à la croissance structurelle de ce secteur en Europe ainsi qu'à l'international, notamment aux Etats-Unis.





Valeurs associées MANITOU BF Euronext Paris +1.70%