Manitou: hausse d'un tiers du CA au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Manitou s'adjuge plus de 5% après la présentation d'un chiffre d'affaires du troisième trimestre 2022 en hausse de 33% à 575 millions d'euros, portant son CA cumulé sur neuf mois à 1,63 milliard, en progression de 16% (+13% en comparable).



Le fournisseur de matériel de manutention revendique des prises de commandes machines à 588 millions d'euros sur le trimestre, soit un carnet machines en fin de période à 3,67 milliards, contre 2,29 milliards un an auparavant.



Manitou maintient pour 2022 son anticipation d'un chiffre d'affaires en progression de plus de 20% par rapport à 2021, ainsi que l'anticipation d'une marge opérationnelle de l'ordre de 4,5% du chiffre d'affaires.





Valeurs associées MANITOU BF Euronext Paris +4.92%