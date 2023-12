Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Manitou: fin des contentieux avec JC Bamford Excavators information fournie par Cercle Finance • 11/12/2023 à 07:08









(CercleFinance.com) - Manitou BF indique avoir décidé, par commun accord avec JC Bamford Excavators Limited, de mettre fin à l'ensemble de leurs contentieux en contrefaçon initiés à partir de mai 2017 et qui portaient sur trois brevets européens.



Ces différends avaient conduit à des procédures judiciaires en France, au Royaume-Uni et en Italie. Leur fin est sans incidence sur l'activité présente et future des deux parties, ni sur les caractéristiques des produits commercialisés par chacune d'entre elles.





Valeurs associées MANITOU BF Euronext Paris -0.44%