Manitou : fermeture des sites maintenue

(CercleFinance.com) - Dans le contexte de crise sanitaire et conformément aux recommandations ou obligations réglementaires, le groupe de matériel de manutention Manitou annonce maintenir la fermeture de ses activités de production en France, en Italie et en Inde. Il travaille activement sur la préparation de la réouverture des sites, qui ne pourra pas avoir lieu avant la seconde quinzaine d'avril. Le redémarrage sera progressif, afin d'intégrer de mesures sanitaires et de remettre en marche l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.

Valeurs associées MANITOU BF Euronext Paris +2.87%