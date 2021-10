Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Manitou : en recul après un ajustement d'objectif de CA information fournie par Cercle Finance • 22/10/2021 à 11:25









(CercleFinance.com) - Manitou perd 2% après un ajustement de son anticipation de chiffre d'affaires pour l'exercice 2021, à une croissance de l'ordre de 15% par rapport à 2020, en raison d'un contexte détérioré avec les tensions accrues sur la disponibilité des composants. Néanmoins, le fournisseur de matériel de manutention laisse sa perspective de croissance annuelle 2021 du taux de résultat opérationnel courant inchangée, de l'ordre de 130 points de base par rapport à l'année dernière. Sur le troisième trimestre, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 432 millions d'euros, en croissance de 10%. Il revendique en outre un carnet de commandes à fin septembre à un montant de 2,3 milliards d'euros, un niveau historique.

Valeurs associées MANITOU BF Euronext Paris -1.45%