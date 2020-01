MANITOU : Elisabeth Ausimour nommée présidente de la division Material Handling and Access

(AOF) - Manitou annonce dans un communiqué avoir nommé Elisabeth Ausimour à la présidence de la division Material Handling and Access (MHA). Elle devient également membre du comité exécutif du spécialiste de matériel de manutention. Madame Ausimour a rejoint Groupe Manitou en 2005 pour y assurer successivement des responsabilités aux achats, à la qualité, puis comme vice-présidente de la Product Unit nacelles et plus récemment de vice-présidente ERP - Process redesign.