Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Manitou : dévisse avec une dégradation d'analyste Cercle Finance • 31/01/2020 à 13:37









(CercleFinance.com) - Manitou dévisse de 6,3% sur fond de dégradation de conseil chez Oddo BHF de 'neutre' à 'alléger', avec un objectif de cours abaissé de 19 à 15 euros, compte tenu d'un newsflow jugé 'particulièrement difficile à court terme'. Suite à une publication 'un peu moins mauvaise que prévu pour le chiffre d'affaires' de 2019, le bureau d'études laisse inchangées ses prévisions de résultat net pour 2019, mais abaisse celles pour 2020 et 2021 (-5% en moyenne). Ce matin, le groupe de matériel de manutention a dévoilé pour l'année 2019 un chiffre d'affaires dépassant pour la première fois de son histoire le seuil des deux milliards d'euros, en hausse de 11% à 2.094 millions (+10% en comparable).

Valeurs associées MANITOU BF Euronext Paris -3.61%