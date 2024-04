Manitou dévisse après son "retour à la normale"

(AOF) - Manitou (-7,29% à 22,90 euros) est à l'avant-dernière place du marché SRD ce vendredi après avoir dévoilé un chiffre d’affaires du 1er trimestre 2024 de 685 millions d'euros, en hausse de 3 %. Le spécialiste des engins de levage signale une forte baisse de ses prises de commandes à 186 millions d’euros à la fin du trimestre contre 455 millions il y a un an. Le carnet de commandes machines tombent à 1,87 milliard d’euros contre 3,14 milliards il y a un an. "Le retour à la normale de l'ensemble de nos opérations est quasiment atteint », déclare le directeur général Michel Denis.

" Nos prises de commandes connaissent le phénomène inverse à celui que nous avons connu entre 2020 et 2022 lorsque l'allongement des délais de livraison poussait les clients à anticiper leurs commandes afin de sécuriser leur chiffre d'affaires futur et nous avait conduit à un carnet de près de deux ans d'activité ", explique Michel Denis.

" Aujourd'hui, le raccourcissement des délais de livraison leur permet de commander dans des délais courts, un phénomène amplifié par la faible visibilité des marchés. "

Manitou a confirmé anticiper un taux de résultat opérationnel courant 2024 supérieur à 6,5 % du chiffre d'affaires et un chiffre d'affaires 2024 stable.

