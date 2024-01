Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Manitou: deux fonctions créées dans le comité exécutif information fournie par Cercle Finance • 30/01/2024 à 08:18









(CercleFinance.com) - Manitou Group annonce une évolution au sein de son comité exécutif avec la création de deux fonctions, à savoir un chief transformation & governance officer et un chief financial officer, des postes respectivement occupés par Hervé Rochet et Céline Brard.



Hervé Rochet était précédemment secrétaire général - CFO depuis 2014. Son nouveau rôle permettra au groupe 'd'accélérer sa transformation, de relever les défis digitaux, humains et réputationnels tout en assurant l'intégrité de son cadre de gouvernance'.



La fonction de CFO à part entière permettra de positionner la fonction finance comme 'un levier prioritaire dans le développement d'une croissance rentable et pérenne'. Céline Brard a travaillé notamment chez KPMG pendant neuf ans et Valeo pendant plus de 24 ans.





