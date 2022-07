Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Manitou: décision de justice favorable contre JCB information fournie par Cercle Finance • 06/07/2022 à 09:07









(CercleFinance.com) - Manitou annonce que la High Court de Londres a invalidé intégralement, en première instance, trois des quatre brevets JCB examinés, faisant ainsi échouer les actions en contrefaçon intentées par JCB contre Manitou sur la base de ces trois brevets.



Par ailleurs, la Cour a considéré que sur le brevet restant, seuls les éléments de certains chariots télescopiques vendus dans le passé contenaient une contrefaçon. Manitou se réserve la possibilité de solliciter l'appel de ce jugement.



Cette décision n'a pas d'incidence significative sur l'activité commerciale de Manitou en Grande-Bretagne ni sur l'activité de ses clients. Manitou demandera en tout état de cause le paiement par JCB de tous les frais et intérêts afférents aux procédures invalidées par la Cour.





