Manitou: croissance de l'activité de 18% en 2021

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Manitou a publié un bénéfice de 87 millions d'euros pour le compte de l'exercice 2021, contre 40 millions en 2020. L'EBITDA est passé de 120 millions à 167 millions d'euros, représentant ainsi une marge de 8,9%. Le rsultat opérationnel courant a quant à lui progressé de 45% à 123,7 millions d'euros, quant le chiffre d'affaires s'est amélioré de 18% à 1,875 milliard. “L’année 2021 a été marquée par une formidable dynamique commerciale avec des prises de commandes jamais égalées et un carnet record de 3 milliards d’euros fin 2021", s'est réjoui Michel Denis, le Directeur général.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.