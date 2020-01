Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Manitou : croissance de 11% du CA en 2019 Cercle Finance • 31/01/2020 à 08:08









(CercleFinance.com) - Manitou dévoile pour l'année 2019 un chiffre d'affaires qui passe pour la première fois de son histoire le seuil des deux milliards d'euros, en hausse de 11% à 2.094 millions (+10% en comparable) tout en renforçant sa présence mondiale et ses parts de marché. 'Le doublement des prises de commandes du quatrième trimestre par rapport au trimestre précédent redonne au carnet de commandes une profondeur de l'ordre de quatre mois d'activité', souligne Michel Denis, directeur général du groupe de matériel de manutention. Le ralentissement progressif de l'économie mondiale, assorti de sujets d'incertitude comme les effets du Brexit ou les élections américaines, conduisent le groupe à anticiper, pour 2020, un retrait de son chiffre d'affaires de l'ordre de 10% par rapport à 2019.

Valeurs associées MANITOU BF Euronext Paris -5.01%