Manitou: bien orienté après ses résultats annuels

(CercleFinance.com) - Manitou prend 5% après la publication d'un résultat net part du groupe (RNPG) de 143,4 millions d'euros au titre de l'année écoulée, contre 54,7 millions en 2022, ainsi que d'un résultat opérationnel courant de 211,6 millions, soit une marge plus que doublée à 7,4%.



Le fournisseur de matériel de manutention a vu son EBITDA doubler à 260 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires qui augmenté de 22% pour atteindre un record historique à 2,87 milliards d'euros (+23% en comparable).



Manitou propose le versement d'un dividende de 1,35 euro par action pour 2023, et anticipe pour 2024 un chiffre d'affaires stable par rapport à 2023, ainsi qu'un taux de résultat opérationnel courant supérieur à 6,5% du chiffre d'affaires.





Valeurs associées MANITOU BF Euronext Paris +4.76%