Manitou: augmentation de 22% du CA en 2023

(CercleFinance.com) - Manitou dévoile un chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2023 de 814 millions d'euros, en croissance de 11%, portant le total sur 12 mois à 2,87 milliards, en augmentation de 22% (+23% en comparable).



'Nous constatons une amélioration régulière de la fluidité de notre supply chain et un retour progressif à des modes de fonctionnement que nous avions avant les crises de la Covid et l'inflation', indique son directeur général Michel Denis.



Manitou relève son anticipation du résultat opérationnel courant pour l'année écoulée à plus de 7% du chiffre d'affaires, et indique prévoir pour l'exercice qui commence un chiffre d'affaires stable par rapport à celui de 2023.





