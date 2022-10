Manitou anticipe une croissance de son chiffre d'affaires de plus de 20% pour 2022

Le plan hydrogène français de 7 milliards d'euros, qui a été porté à 9 milliards, vise à développer une filière industrielle de la production d'hydrogène bas carbone. Le Gimélec, le groupement des entreprises de la filière électronumérique en France, a identifié de fortes retombées pour les fabricants de matériel électrique. Pour ses membres, les retombées économiques sont chiffrées à 10 milliards d'euros d'ici à 2030, puis de 20 milliards supplémentaires pour la période 2030 à 2040, principalement pour la filière des fabricants de matériels électronumériques (des transformateurs aux systèmes de contrôle commande). Cela va engendrer des recrutements massifs, en particulier dans les territoires où se concentreront les efforts de développement de l'hydrogène, en Méditerranée et dans la Vallée de la Seine.

Par ailleurs, Manitou BF a lancé cette semaine une nouvelle génération de chariots télescopiques construction de moyenne hauteur développée sur la base d'une plateforme commune; une gamme de quatre nacelles électriques tout-terrain; son premier télescopique électrique compact et son premier télescopique rotatif électrique de grande hauteur.

Michel Denis, Directeur général du groupe a déclaré : “La progression de 33% du chiffre d'affaires du troisième 2022 par rapport au troisième trimestre 2021 est le résultat de notre capacité à accélérer nos livraisons dans un contexte de supply chain toujours aussi tendu et incertain. L'accroissement de notre carnet de commandes et l'inflation poussent les clients à anticiper leurs commandes afin de sécuriser leurs approvisionnements futurs. Compte tenu de la profondeur de notre carnet de commandes, les augmentations de prix de ventes mises en œuvre n'auront plein effet qu'après 2022".

(AOF) - Entreprise spécialiste de la manutention, de l'élévation de personnes et du terrassement, Manitou Group a dévoilé un chiffre d’affaires au troisième trimestre 2022 de 575 millions d'euros en progression de 33 % par rapport au troisième trimestre 2021. Pour 2022, le groupe confirme "son anticipation d'une croissance de chiffre d'affaires de plus de 20% par rapport à 2021, ainsi qu'une marge opérationnelle proche de celle du premier semestre. ”

