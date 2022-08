Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Manitou: acquisition dans les nacelles élévatrices information fournie par Cercle Finance • 31/08/2022 à 13:12









(CercleFinance.com) - Manitou Group annonce le rachat de la propriété intellectuelle de la société ATN Platforms, spécialisée dans la conception et l'assemblage de nacelles élévatrices, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire devant le tribunal de Commerce d'Agen.



'Grâce à ce rachat, le groupe étend sa gamme de produits existante afin d'accélérer son développement sur un marché particulièrement dynamique', explique le fabricant de matériel de manutention, pointant l'expérience d'ATN Platforms dans les nacelles verticales.



Pour accompagner cette acquisition, Manitou s'enrichit de l'expertise de près d'une dizaine de collaborateurs d'ATN Platforms, qui resteront basés à Tonneins (Lot-et-Garonne), site historique de cette entreprise.





MANITOU BF Euronext Paris