Manifestations à travers les Etats-Unis contre la politique de Trump et Musk

Des manifestants arrivent au National Mall pour protester contre la politique de Donald Trump et d'Elon Musk, à Washington, le 5 avril 2025 ( AFP / Amid FARAHI )

Des milliers d'Américains se préparent à manifester samedi à travers les Etats-Unis, notamment au coeur de la capitale fédérale, Washington, pour clamer leur rejet de la politique de Donald Trump et des coupes dans les budgets publics menées par Elon Musk.

Une série de mouvements citoyens de gauche appellent à manifester dans tout le pays contre ce qu'ils qualifient d'"accaparement du pouvoir" par le président républicain.

Depuis son retour à la Maison Blanche le 20 janvier, Donald Trump invoque la légitimité populaire pour justifier son interventionnisme tous azimuts, au nom d'une conception maximaliste des prérogatives de l'exécutif.

"Donald Trump et Elon Musk pensent que ce pays leur appartient. Ils prennent tout ce sur quoi ils peuvent faire main basse et mettent le monde au défi de les arrêter", peut-on lire dans un communiqué publié sur le site d'un des mouvements organisateurs de la manifestation, Indivisible.

"Samedi 5 avril, nous descendons dans la rue dans tout le pays pour résister avec un message clair: bas les pattes!", affirme-t-il.

- "Extrêmement inquiétant" -

Un des principaux rassemblements samedi est prévu au National Mall, immense esplanade entre le Capitole et l'obélisque du Washington Monument, à quelques encablures de la Maison Blanche. Plusieurs ténors démocrates, dont l'élu de la Chambre des représentants Jamie Raskin, doivent y prendre la parole.

Des manifestants devant l'obélisque du Washington Monument, à Washington, le 5 avril 2025 ( AFP / Amid FARAHI )

"Pas touche à la Sécurité sociale" ou "le fascisme est arrivé" pouvait-on lire sur certaines banderoles déployées sur l'esplanade, de même que des drapeaux américains hissés à l'envers, à l'origine un signal de détresse dans l'armée devenu un signe de protestation politique, a constaté un journaliste de l'AFP sur place.

"C'est extrêmement inquiétant de voir tout ce qui arrive à nos institutions, et l'équilibre des pouvoirs complètement bouleversé sur tous les plans, de l'environnement aux droits individuels", a déclaré à l'AFP Jane Ellen Saums, 66 ans, qui travaille dans l'immobilier à Fairfax, près de Washington.

Parmi les griefs d'une partie de la population figurent les coupes dans les aides sociales, l'éducation ou la recherche, ainsi que les licenciements de milliers de fonctionnaires.

Beaucoup d'électeurs démocrates reprochent à leur parti d'être inaudible ou impuissant face aux coups de boutoir de l'administration Trump.

Des manifestations similaires se déroulaient samedi à travers le monde, notamment à Berlin, Paris et Londres.

Donald Trump avait promis pendant sa campagne de réduire le poids de l'Etat fédéral et de tailler dans les dépenses, et a chargé son allié multimilliardaire Elon Musk de mettre en oeuvre ce programme.

Le patron de Tesla , SpaceX et X a lancé une vaste offensive destinée à réduire drastiquement les dépenses publiques, avec des méthodes décriées notamment par l'opposition démocrate et les syndicats, qui les jugent brutales et arbitraires.