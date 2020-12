Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Manifestation au Mexique après l'assassinat d'un homme d'affaires français Reuters • 01/12/2020 à 02:35









MEXICO, 1er décembre (Reuters) - Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées lundi dans le centre de Mexico pour protester contre l'assassinat d'un homme d'affaires français et de son associé mexicain au cours du week-end, le dernier crime violent en date qui exacerbe les inquiétudes sur la sécurité dans le pays. Les manifestants ont marché le long d'une artère principale du quartier cossu de Polanco, dans l'ouest de la capitale, jusqu'au restaurant tenu par Baptiste Lormand, qui était âgé de 45 ans, et son associé Luis Orozco. Des fleurs ont ensuite été déposées devant l'ambassade de France, située à proximité. Parmi les manifestants figuraient des propriétaires de commerces. "Quand il n'y a pas de justice, les autorités deviennent complices", était-il écrit sur l'une des pancartes brandies par la foule. Baptiste Lormand et Luis Orozco ont été portés disparus vendredi, avant que leurs cadavres soient retrouvés samedi au bord d'un chemin de terre dans un quartier du sud de Mexico, a indiqué le parquet. Le chef de la police de la ville, Omar Harfuch, cible d'une tentative d'assassinat près du quartier Polanco il y a cinq mois, a déclaré qu'un homme suspecté d'être impliqué dans ce double assassinat a été arrêté lundi. (Carlos Carrillo; version française Jean Terzian)

