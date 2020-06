Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Manifestation à Paris contre le racisme et les violences policières Reuters • 20/06/2020 à 14:44









PARIS, 20 juin (Reuters) - Des manifestants se sont rassemblés samedi à Paris place de la République pour dénoncer le racisme et les violences policières. Certains participants à la manifestation portaient des tee-shirts avec l'inscription "Justice pour Ibo" en hommage à Ibrahima Bah décédé l'an dernier au guidon de sa moto à Villiers-le-Bel, à proximité d'un contrôle de police. Assa Traoré, la soeur d'Adama Traoré, mort en juillet 2016 dans une caserne de gendarmerie de Persan près de deux heures après son arrestation, est présente à la manifestation. De nombreuses manifestations ont eu lieu dans le monde pour dénoncer le racisme et les violences policières après le décès du Noir américain George Floyd le mois dernier à Minneapolis aux Etats-Unis. (Ardee Napolitano, Sudip Kar-Gupta et Matthieu Protard)

