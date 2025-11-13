 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 269,30
+0,34%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Mangoceuticals s'associe à Lilly et Novo Nordisk pour vendre des médicaments amaigrissants
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 13:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails aux paragraphes 2 et 3, ainsi que des informations générales au paragraphe 4)

La société de télésanté Mangoceuticals MGRX.O a déclaré jeudi qu'elle avait conclu un partenariat avec Eli Lilly LLY.N et Novo Nordisk NOVOb.CO pour vendre les médicaments à succès pour la perte de poids des deux fabricants par le biais de sa plateforme.

Les actions de Mangoceuticals ont fait un bond de 32 % dans les échanges avant la mise sur le marché.

Mangoceuticals a déclaré avoir lancé les programmes MangoRx Direct et PeachesRx Direct, par le biais desquels ces médicaments GLP-1 de marque seront mis à disposition.

Les clients de ces programmes peuvent accéder au médicament de perte de poids Zepbound de Lilly par le biais de LillyDirect et au médicament Wegovy de Novo par le biais de NovoCare Pharmacy, a déclaré la société de télésanté .

Lilly a lancé son site web LillyDirect l'année dernière, tandis que Novo a créé NovoCare Pharmacy en mars de cette année.

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
1 018,530 USD NYSE +3,03%
MANGOCEUTICALS
1,7600 USD NASDAQ +2,33%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank