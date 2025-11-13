Mangoceuticals s'associe à Lilly et Novo Nordisk pour vendre des médicaments amaigrissants

La société de télésanté Mangoceuticals MGRX.O a déclaré jeudi qu'elle avait conclu un partenariat avec Eli Lilly LLY.N et Novo Nordisk NOVOb.CO pour vendre les médicaments à succès pour la perte de poids des deux fabricants par le biais de sa plateforme.

Les actions de Mangoceuticals ont fait un bond de 32 % dans les échanges avant la mise sur le marché.

Mangoceuticals a déclaré avoir lancé les programmes MangoRx Direct et PeachesRx Direct, par le biais desquels ces médicaments GLP-1 de marque seront mis à disposition.

Les clients de ces programmes peuvent accéder au médicament de perte de poids Zepbound de Lilly par le biais de LillyDirect et au médicament Wegovy de Novo par le biais de NovoCare Pharmacy, a déclaré la société de télésanté .

Lilly a lancé son site web LillyDirect l'année dernière, tandis que Novo a créé NovoCare Pharmacy en mars de cette année.