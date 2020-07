Mandarine Gestion lance Mandarine Global Transition

(AOF) - Mandarine Gestion a lancé Mandarine Global Transition, un fonds qui vise à soutenir et financer la transition énergétique et écologique (TEE), vers une économie décarbonée. Labellisé Greenfin, ce nouveau fonds actions internationales permet d'accéder aux entreprises alignées avec l'objectif 2°C des accords de Paris et qui pratiquent une ou plusieurs " éco-activités " identifiées et quantifiables grâce à la taxonomie Greenfin.

" La problématique climatique ne connait pas de frontière, c'est pourquoi nous avons opté pour un univers d'investissement mondial, nous donnant accès aux acteurs les plus impliqués de tous les pays ", déclare Adrien Dumas, gérant du fonds.

Mandarine Global Transition se focalise sur trois typologies de sociétés : les sociétés " natives " de la transition écologique, les fournisseurs de solutions écologiques et enfin les acteurs en transition vers une activité décarbonée. Leur sélection dans le portefeuille est encadrée par un processus d'investissement fondamental " Croissance & Qualité " qui s'appuie sur des critères financiers et extra-financiers pour valider la qualité de l'entreprise et identifier la croissance soutenable dans le temps.