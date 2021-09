Mandarine Gestion lance Mandarine Global Sport

(AOF) - Mandarine Gestion poursuit le développement de son offre de fonds thématiques et lance Mandarine Global Sport, un fonds qui vise à capter la dynamique de croissance et d'innovation générée par la nouvelle économie du sport.

Ce nouveau fonds actions internationales se focalise sur les entreprises de toutes tailles fortement exposées à la thématique du Sport, opérant au sein de quatre segments identifiés : la gestion de la performance, les infrastructures, les équipements et la consommation digitale du sport. Il s'appuie sur des critères financiers et extra-financiers pour valider la qualité de l'entreprise et la pérennité de sa croissance.

Mandarine Global Sport a d'ores et déjà obtenu le label ISR.