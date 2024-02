Mandarine Gestion : Candice Boclé nommée directrice de l’investissement responsable

Rattachée à la direction des investissements, elle encadrera une équipe de cinq personnes dédiées à la recherche et à l'analyse ESG.

(AOF) - Candice Boclé rejoint Mandarine Gestion au poste de directrice de l’investissement responsable. Elle sera chargée de poursuivre les travaux menés depuis de nombreuses années par Mandarine Gestion sur l'analyse extra-financière des entreprises et l'intégration de l'ESG dans les processus d'investissement. Elle interviendra également auprès de l'ensemble des parties prenantes pour promouvoir la finance durable, sensibiliser aux enjeux de l'investissement responsable et répondre aux évolutions règlementaires.

