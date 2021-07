Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Manchester United : va contribuer à un avenir plus durable information fournie par Cercle Finance • 22/07/2021 à 17:11









(CercleFinance.com) - Manchester United signe un partenariat mondial avec Renewable Energy pour renforcer son engagement envers la durabilité environnementale. Le Club de foot et Renewable Energy vont faire connaître les produits de biocarburant de l'entreprise et encourager un changement environnemental parmi les fans mondiaux de Manchester United. ' Manchester United a été parmi les premiers clubs de football au monde à lancer un programme de réduction des émissions de carbone en 2008 et a depuis lors réduit les émissions annuelles de ses opérations de 2 700 tonnes ' indique le club. ' Le Club dispose d'une plate-forme puissante pour aider à sensibiliser à la manière dont les gens peuvent contribuer à un avenir plus propre et plus durable pour notre planète', a déclaré Collette Roche, directrice de l'exploitation de Manchester United.

