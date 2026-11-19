Manchester United décroche de 7% à la Bourse de New- York. Le club a enregistré une hausse de 4,1% de son chiffre d'affaires au premier trimestre de son exercice 2026-2027, à 146,1 millions de livres sterling, porté par son retour en Ligue des champions. Il a toutefois vu sa perte nette se creuser à 18,1 millions de livres, contre 6,6 millions un an plus tôt.

Sur les trois mois clos fin septembre, l'EBITDA ajusté a progressé de 2,2%, à 27,5 millions de livres. Le résultat opérationnel est en revanche ressorti en perte de 3 millions de livres, contre un bénéfice de 13 millions un an auparavant.

Cette dégradation s'explique principalement par la baisse de 54% des plus-values réalisées sur les transferts de joueurs, à 20,7 millions de livres. Hors ces opérations, la perte opérationnelle s'est néanmoins réduite à 23,7 millions de livres, contre 32 millions un an plus tôt.

Le retour en Ligue des champions a soutenu les recettes audiovisuelles, en hausse de 17,7%, à 35,2 millions de livres.

Les revenus de billetterie ont également progressé de 2,3%, à 26,8 millions, tandis que les recettes commerciales sont restées quasiment stables, à 84,1 millions.

Les charges d'exploitation ont diminué de 1,5%, à 169,8 millions de livres, malgré une augmentation de 8,6% des dépenses de personnel, à 79,9 millions.

Un endettement toujours élevé

Au 30 septembre, les emprunts à long terme du club atteignaient 775 millions de dollars, contre 650 millions un an auparavant. Les emprunts à court terme, intérêts compris, représentaient 207,1 millions de livres, tandis que la trésorerie disponible s'établissait à 55,5 millions de livres.

Malgré ces résultats contrastés, Manchester United a confirmé ses objectifs annuels, visant un chiffre d'affaires compris entre 740 et 760 millions de livres et un EBITDA ajusté de 205 à 225 millions.

Le club, qui a récemment nommé Mauricio Pochettino à la tête de son équipe masculine, poursuit parallèlement son projet de nouveau stade à Old Trafford.

En Bourse, l'action du club de Manchester bondit de 30% depuis le début de l'année.