MANCHESTER UNITED parmi les fondateurs du projet de Super League européenne

(AOF) - Manchester United, dont le titre est coté à Wall Street, fait partie des 12 clubs qui ont annoncé la nuit dernière la création d'une Super League européenne dans le but de concurrencer la Champion's League organisée par l'UEFA. Ce championnat quasi fermé, réservé à l'élite du football européen, doit permettre aux 20 clubs participants de générer des revenus bien plus importants que ceux perçus actuellement grâce aux compétitions historiques.

