MAN Group: va développer des stations de recharge avec E.ON

(CercleFinance.com) - E.ON annonce s'associer à MAN Truck & Bus afin d'étendre l'infrastructure de recharge des véhicules commerciaux électriques en Allemagne et en Europe.



Les partenaires ambitionnent de créer 400 stations de recharge publiques pour camions électriques à travers le continent, dans 170 sites .



Ces sites seront intégrés au réseau de service existant de MAN et accessibles à tous les fabricants.



En Allemagne, 125 sites sont prévus, formant le plus grand réseau de recharge pour poids lourds du pays à ce jour. D'autres sites seront installés dans plusieurs pays européens.



Cette initiative vise à soutenir la réduction des émissions des poids lourds et à faciliter la transition vers une mobilité électrique durable.





