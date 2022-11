Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Man Group: en recul sur une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 25/11/2022 à 14:40









(CercleFinance.com) - Man Group recule de près de 2% à Londres, pénalisé par une dégradation de recommandation chez UBS de 'achat' à 'neutre' sur le titre de la société d'investissement britannique, avec un objectif de cours ramené de 275 à 220 pence.



'L'incertitude autour de l'impact des flux des fonds de pension est susceptible de peser sur les actions Man Group au cours des prochains trimestres', prévient le broker dans le résumé de sa note de recherche.





