Malgré la « vague bleue » et la polémique autour de Nvidia, profitez-en pour acheter des titres technologiques à la baisse : Fundstrat

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MALGRÉ LA « VAGUE BLEUE » ET LA POLÉMIQUE AUTOUR DE NVIDIA, PROFITEZ-EN POUR ACHETER DES TITRES TECHNOLOGIQUES À LA BAISSE: FUNDSTRAT

Plus tôt ce jeudi, alors que la situation était clairement en train de se dessiner mais que le monde attendait encore la confirmation du maintien de Jensen Huang au poste de directeur général de Nvidia, Tom Lee, directeur de la recherche chez Fundstrat, a annoncé qu’il restait fidèle à sa thèse selon laquelle les valeurs technologiques avaient atteint leur plus bas niveau la semaine dernière.

Lee a déclaré que la direction de Nvidia NVDA.O , premier fabricant de puces d’IA, ne l’avait pas fait changer d’avis: selon lui, un « plancher interne » s’était établi la semaine dernière dans le secteur technologique, avec des liquidations forcées.

« À mes yeux, la chute de la semaine dernière était en quelque sorte un “cygne noir”, étant donné que les fonds spéculatifs ont tendance à être “bêta neutres” et ne devraient donc pas connaître de baisses brutales en cas de chute des valeurs technologiques », a-t-il écrit.

Il a ajouté que c’était un signe fiable lorsque « les actions touchent le fond sur la base de “mauvaises nouvelles” — un titre négatif ou choquant — et que les marchés parviennent malgré tout à rebondir ».

Lee a fait valoir que cette tendance s’est manifestée avec « un rythme soutenu de gros titres négatifs cette semaine, en particulier concernant NVDA ». Malgré les révélations apparues ce week-end, les valeurs de l’IA ont tout de même réussi à remonter depuis leurs plus bas cette semaine et le Nasdaq 100 .NDX a retrouvé ses niveaux d’avant les élections.

Les valeurs liées à l’IA avaient entraîné le marché à la baisse le jeudi 5 novembre, deux jours après la victoire écrasante du Parti démocrate aux élections de mi-mandat, en raison des craintes que celui-ci n’adopte une réglementation susceptible de ralentir le développement de l’IA. Mais le secteur s’est tout de même redressé, et Lee estime que la raison la plus évidente de ce phénomène « est que les dirigeants démocrates seront en fin de compte moins préjudiciables au développement de l’IA ».

Peut-être les démocrates verront-ils « un soutien économique et en matière d'emploi pour la construction d'IA », ou bien leurs efforts pour freiner l’IA pourraient s’avérer moins efficaces, et des actions en justice ou des mesures fédérales pourraient potentiellement devancer les initiatives au niveau des États. Ou encore, « le développement de l’IA se déplacera simplement vers des États et des pays plus favorables à l’IA », selon Lee.

Revenons maintenant à Nvidia.

Après la publication de la note de recherche de Lee, Nvidia a annoncé jeudi que Huang démissionnait , privant ainsi le secteur de l’IA de son plus grand défenseur et nommant la directrice financière Colette Kress au poste de directrice générale par intérim.

La chute de Huang fait suite à des informations selon lesquelles cet homme de 63 ans, marié, aurait eu une liaison avec une femme d’affaires chinoise que les autorités américaines soupçonnent d’espionnage pour le compte de Pékin. Cette démission fait également suite à des informations parues mercredi selon lesquelles Huang aurait eu une liaison avec une cadre de Nvidia qui était sous ses ordres.

Revenons donc aux théories de Lee sur les raisons pour lesquelles le secteur technologique s’est bien comporté cette semaine malgré le chaos chez Nvidia. Lee a écrit qu’il y avait peut-être un sentiment selon lequel Huang pourrait survivre à la crise ou qu’il conserverait un poste autre que celui de directeur général chez NVDA. Sa troisième hypothèse était que Nvidia pourrait fusionner avec une autre entreprise. « Qu’en est-il d’une éventuelle fusion entre NVDA et Tesla? », a-t-il avancé.

« On peut comprendre pourquoi les investisseurs sont sceptiques quant à l’idée que le secteur technologique ait atteint son niveau plancher. Les marchés boursiers ont été tumultueux au cours des six dernières semaines, et compte tenu de la violence de la volatilité dans le secteur technologique, il est logique que les investisseurs restent sur la touche », a déclaré Lee.

Citant Mark Newton, responsable de la stratégie technique chez Fundstrat, il a indiqué qu’il y avait eu « d’importants dégâts techniques ». Mais il a rapporté les propos de M. Newton selon lesquels « la consolidation ne nécessite pas que le secteur technologique atteigne de nouveaux plus bas significatifs » et que ce dernier s’attendait à une reprise dans le courant du mois.

« Par conséquent, nous continuerions à acheter sur ces baisses », a écrit M. Lee.

Peu après l’ouverture des marchés boursiers de Wall Street ce jeudi, Nvidia affiche désormais une baisse de 7 %, tandis que l’indice S&P 500 des technologies de l’information .SPLRCT recule de plus de 1 %. Le NDX est en baisse d’environ 0,7 % et l’indice composite du Nasdaq .IXIC recule d’environ 0,6 %.

Voici votre instantané matinal à 9 h 52 (heure de l’Est):

Wall Street is mixed

(Sinéad Carew)

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