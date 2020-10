Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Malgré la crise, Airbus parvient à dégager de la trésorerie au T3 Reuters • 29/10/2020 à 06:51









PARIS, 29 octobre (Reuters) - Frappé de plein fouet par la crise du coronavirus, Airbus AIR.PA est parvenu à stopper l'hémorragie de sa trésorerie au troisième trimestre et dit viser un "free cash-flow" au moins stable pour les trois derniers mois de l'année. Le groupe d'aéronautique et de défense a fait état jeudi d'un flux de trésorerie avant fusions-acquisitions (M&A) et financement clients positif de 600 millions d'euros sur juillet-septembre, grâce un nombre de livraisons plus élevé qu'au trimestre précédent et un strict contrôle des coûts. Pour le quatrième trimestre, le groupe dit viser l'équilibre sur cet indicateur de "free cash-flow", dans l'hypothèse de l'absence d'une nouvelle dégradation de l'économie mondiale et du trafic aérien. (Blandine Hénault)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -3.48%