Le constructeur états-unien accompagnera la modernisation de la flotte long-courrier de Malaysia Airlines et son expansion internationale.

Boeing annonce un engagement de Malaysia Aviation Group portant sur l'achat de 10 appareils 787-10 Dreamliner, assorti de la possibilité d'en acquérir six supplémentaires. Cette commande, qui reste à finaliser, sera la première du groupe malaisien pour ce modèle.

Malaysia Airlines prévoit de déployer ces appareils sur ses liaisons long-courriers, notamment vers l'Europe et la région Asie-Pacifique.

Pouvant accueillir jusqu'à 375 passagers, le 787-10 consomme 25% de carburant en moins que les avions qu'il remplace habituellement. Cette acquisition marquera également le retour des gros-porteurs Boeing dans la flotte de la compagnie malaisienne.

Pour précision, Malaysia Aviation Group (MAG) est l'entité qui s'engage à passer commande auprès de Boeing, tandis que Malaysia Airlines est la compagnie aérienne qui exploitera les appareils.