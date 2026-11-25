Boeing et Malaysia Aviation Group (MAG) annoncent que le transporteur aérien passera sa toute première commande de 787 Dreamliner, en choisissant la plus grande version de cette famille de gros-porteurs économes en carburant.

Une fois finalisée, l'acquisition de 10 appareils 787-10, assortie de la possibilité d'en acquérir six supplémentaires, soutiendra la modernisation de la flotte long-courrier de la compagnie malaisienne et son expansion internationale.

Malaysia Airlines prévoit d'exploiter le 787-10 sur l'ensemble de son réseau long-courrier, notamment sur les liaisons à forte demande reliant la Malaisie à l'Europe et à diverses destinations de la région Asie-Pacifique.

La demande de voyages internationaux stimule la croissance des vols long-courriers à destination et au départ de l'Asie du Sud-Est, dont le nombre a augmenté de plus de 50% au cours de la dernière décennie, selon le constructeur aéronautique américain.

Le 787-10 peut transporter jusqu'à 375 passagers et consomme 25% de carburant en moins que les appareils qu'il remplace habituellement. Les passagers bénéficieront également de hublots plus grands, d'un environnement de cabine plus confortable et d'équipements modernes.

Un contrat auprès de l'US Air Force pour 15 avions KC-46A Pegasus

Par ailleurs, Boeing annonce avoir remporté, mardi, un contrat auprès de l'US Air Force portant sur 15 avions ravitailleurs KC-46A Pegasus supplémentaires. Au total, 203 appareils KC-46A Pegasus sont sous contrat ou en service dans le monde, dont 116 ont déjà été livrés à l'US Air Force.

Depuis la livraison du premier KC-46A Pegasus en 2019, la flotte de KC-46A de l'US Air Force a dépassé les 180 000 heures de vol, témoignant d'une utilisation intensive dans le cadre de missions d'entraînement, de sorties opérationnelles et de déploiements à travers le monde.